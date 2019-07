Se os senhores de cima não se entendem, coitada da população

O senador Márcio Bittar (MDB) apresentou no Senado um Projeto de Lei que altera a Código de Processo Penal para deixar explícita a proibição de realização da Audiência de Custódia. E explica a proibição por duas razões: a primeira é que essas audiências tornaram-se uma espécie de “PROCON do crime”; o bandido é preso por policiais, e na presença do Juiz vai reclamar que não foi bem tratado, que a viatura policial era desconfortável etc..um tremendo desrespeito a atividade policial e ao próprio policial, que tem de explicar porque prendeu um bandido. A segunda razão, segundo Bittar, é que essas audiências foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça, não passou pelo Congresso nacional, um desrespeito à separação dos poderes. Lembra que o processo penal brasileiro já possui todos os instrumentos necessários para punir excessos e a Audiência de Custódia se torna desnecessária. Este projeto faz parte de um pacote de outros projetos seus para a área de segurança. Num momento de revolta da população de ver um bandido preso e ser solto no ato de apresentação ao Juiz, o projeto do Márcio (foto) pode-se dizer que atende ao clamor popular por um maior rigor contra o crime.

DEPOIS SE ESPANTAM COM O PETECÃO

O senador Petecão (PSD) é uma figura da política acreana que deixa muita gente espantada quando as urnas abrem e estoura de votos. Tudo que é movimentação popular o Petecão está no meio, você só não encontra ele nas comemorações das elites. E como quem vota é o povão, ele vai comendo tranqüilo o mingau dos votos. Anote: se o Gladson Cameli não disputar a reeleição o Petecão entra neste jogo. Nunca falou sobre isso, mas aposto neste caminho.

FRISSON NA FRONTEIRA

Na entrevista que o governador Gladson Cameli deu ontem ao ac24horas, ele fez uma declaração que vai causar um frisson político na fronteira: convidou oficialmente a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), para disputar a reeleição pelo PROGRESSISTAS, seu partido.

MEXENDO EM CASA DE CABA

Gladson também atiçou casa de caba de fogo, aquela da picada dolorida, ao anunciar que, em Cruzeiro do Sul o seu candidato a prefeito em 2020 será o atual gestor, Ilderlei Cordeiro. A quem encheu de elogios. Bateu de frente com o outro aliado, o ex-prefeito Vagner Sales.

SEXTO SENTIDO

Para quem tem quatro décadas de jornalismo político aprende ler as reações no emocional. Quando se falou na disputa do Senado, Gladson se mostrou desconcertado, passando a impressão de que para 2022, mira na vaga de senador e não na reeleição. É um sexto sentido.

BOLA DENTRO

Uma decisão do Gladson vai jogar por terra a aposta do PT de que atrasaria os salários dos servidores já nos primeiros meses. Pois bem, vai antecipar o pagamento de Julho, parte do 13º salário que o governo passado não pagou e adiantar a primeira parcela do 13º do seu governo. Serão cerca de 360 milhões jogados no mercado. E vai fazer a festa do funcionário estadual.

DUAS DIFERENÇAS

O Gladson tem pontos positivos que devem ser destacados: primeiro é não ser rancoroso, e reconhecer quando precisa melhorar a presença do Estado em um setor. Não fica a dizer que tudo está às mil maravilhas. Aceita as críticas, mesmo as injustas, o que é uma virtude rara.

E NÃO É QUE ELA FALA!

Pois é, a secretária de Saúde, Mônica Feres, saiu do mutismo e deu a sua primeira entrevista após a posse. Colegas que foram na coletiva, lhe acharam centrada. Falta agora colocar as idéias em prática, porque nas UPAS faltam seringas, agulhas, fio de sutura etc.. Coisas básicas.

TAPOU O RALO

O fato de trazer dois Coronéis aposentados do DF, com conhecimento de gestão, para ocupar a Diretoria Financeira e a Diretoria Administrativa da Saúde, eu vejo sem crítica. A festa dos chamados “Pasteiros da Saúde” pode ter chegado ao fim. Muitos ficaram milionários no nicho.

PODE PARECER IRONIA, MAS NÃO É

O deputado Daniel Zen (PT) destinou todo valor da sua emenda parlamentar 2018/2019 para obras prioritárias do governo: Educação, Centro Especial Dom Bosco, Núcleo de Apoio Pedagógico à inclusão em Cruzeiro do Sul, Reforma da escola Santa Juliana de Sena Madureira, aquisição de tatames, Educandário Santa Margarida, entre outros. Pode parecer ironia, mas não é.

NÃO COLOCA NO BOLSO

Quando se fala em emenda parlamentar muitos têm a idéia de que vai para o bolso do deputado, mas ao contrário, elas são carimbadas na execução e o deputado nem vê a cor do dinheiro. E para tornar isso mais claro o deputado Daniel Zen (PT) trabalha numa PEC para tornar obrigatória a liberação dessas emendas. O atraso gera interpretações errôneas.

CARLINHOS VOLTANDO

O ex-vereador Carlinhos Santiago estará de volta ao cenário político em 2020, como candidato a vereador de Rio Branco. Foi um vereador atuante. Já está visitando e pedindo votos.

SABER TUDO

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) enviou requerimento ao Governo querendo saber tudo o que foi gasto até aqui com obras e as respectivas planilhas orçamentárias. Nada de anormal, o papel do parlamentar é o de fiscalizar os atos do Executivo. Anormal é deputado ficar omisso.

VOLTA DO FILHO PRÓDIGO

O deputado Roberto Duarte (MDB), que nestes seis meses foi um dos críticos mais ferozes do governo já começa a reconhecer acertos, como a antecipação dos salários dos servidores e a contratação dos aprovados nos concursos da PM e Polícia Civil. Tem participado das reuniões da base do governo na ALEAC, o que pode ser um sinal da volta do filho pródigo. A conferir.

ASSUNTO DELICADO

Essa questão de transferência das UPAS geridas pelo Estado para as prefeituras é um assunto delicado e do qual a política tem de ficar longe. Se feita abruptamente, no caso da capital, longe de prejudicar a prefeita Socorro Neri, vai prejudicar a população porque quebra todo um planejamento. E afetaria a PMRB no atendimento da assistência básica em saúde. O bem coletivo deve ficar em primeiro lugar. O Governo tem que ter sensibilidade neste campo.

CAMPO DAS IDÉIAS

Até aqui o assunto só veio através de uma declaração da secretária de Saúde, Mônica Feres. Não houve nenhuma tratativa com o município. Uma decisão deste porte precisa ser pactuada.

PUNIÇÃO EXEMPLAR

A punição da Justiça Federal contra o grupo de matadores de onças tem de ser exemplar.

NOMES DE DESTAQUE

Dois secretários que estão entre os mais operativos nestes seis meses de governo: Israel Milani, no Meio-Ambiente, uma grata surpresa, já que não é do ramo; e, o secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano, este com boa passagem no DNIT. Temos de apostar também nos mais jovens, mesclando com os mais experientes.

O HOMEM DA RETAGUARDA

Quanto aos secretários que ficam mais na retaguarda, quem saiu por cima foi o chefe de gabinete, Ribamar Trindade, que passivamente soube ser o anteparo para as cobranças feitas ao governador Gladson Cameli pelos políticos. Com seu jeito calmo, pulou todas as ondas.

O PROBLEMA É COMO VAI TERMINAR

A decisão do TRF que anula o aumento de energia da empresa Energisa é uma novela que está longe de acabar. Deve ser comemorada com muita cautela, pois, teremos novos capítulos.

PARTO COMPLICADO

A nova ala verticalizada do HUERB, que foi começada no governo Binho Marques e depois abandonada pelos governos seguintes do PT, enfim, terá um final feliz, com inauguração prevista para o dia 1º de Agosto. Serão mais 10 leitos de UTI e 90 leitos normais.

AÇÃO NO JURUÁ

O deputado federal Alan Rick (DEM) está com uma forte ação parlamentar no Juruá. Entrega de Retroescavadeira, de ônibus escolares, destinação de equipamentos agrícolas e atua para a construção de quatro portos em Cruzeiro do Sul e da encosta da orla da cidade.

UMA CORREÇÃO

O ex-prefeito Luizinho Hassem será candidato a prefeito de Epitaciolândia e não de Brasiléia.

O CIRCO

Quem assistiu à inquirição do Juiz Sérgio Moro ontem na Câmara Federal ficou ciente do tamanho do despreparo e da agressividade da maioria dos deputados de oposição. Chegou a ser chamado de “imbecil” pela petista Maria do Rosário. Aceitou na calma e saiu por cima.

NÃO QUEBRA O APOIO POPULAR

Não adianta isso, o apoio popular ao Sérgio Moro e à Lava Jato sufoca a minoria contrária.

VIROU MANTRA

A eleição municipal do próximo ano ainda virá com o estigma de rejeição ao PT, o que deixará os seus candidatos a prefeito como alvos fixos da pancadaria. A aversão ao PT virou mantra.

É FUNDAMENTAL

Uma boa assessoria parlamentar e de imprensa é fundamental a qualquer político, sem isso fica fora do mundo das notícias. Um exemplo de quem soube unir estes dois mecanismos para divulgar o mandato foi a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), muito bem na fita.