Prazo de inscrição do Encceja para pessoas residentes no exterior termina nesta sexta

A Comissão Organizadora da Cavalgada da Expoacre 2019 já definiu os prazos de inscrições e vistorias para quem deseja participar do evento com comitivas, quadrículos, cavalos ou charretes. A tradicional cavalgada volta para marcar a abertura da feira de exposições e agronegócio, no dia 27 de julho, sábado.

Após reunião entre equipes do Governo do Acre, por meio da secretaria de Empreendedorismo e Turismo e demais parceiros, ficaram definidas datas e critérios para a realização da Cavalgada.

O período de inscrição para comitivas e quadrículos é de 01/07 a 24/07/2019, que devem ser realizadas na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, no horário das 8 às 11h e das 14 às 18h. Já para inscrições de cavalos e charretes, o prazo é de 01/07 a 26/07, a serem efetuadas no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), sala do GTA, no Aviário.

As vistorias das Comitivas estão previstas para o dia 26 de julho, no estacionamento da Arena da Floresta, das 8 às 18h.

Todos os inscritos devem cumprir o regulamento da Cavalgada e estar cientes das advertências e das proibições inerentes ao evento. No caso de descumprimento de uma das regras do termo de compromisso, a Comitiva será impedida de continuar participando da Cavalgada pela Polícia Militar, sendo passível de exclusão permanente para os próximos anos.

Cavalgada 2019

O evento realizado pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo terá concentração a partir das 6h do dia 27 de julho, sábado, com saída às 7h30 da rua Cunha Matos (bairro Seis de Agosto), passando pelo calçadão da Gameleira, seguindo então pela Via Chico Mendes. A cavalgada termina no estacionamento da Arena da Floresta.