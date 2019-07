Polícia prende dupla envolvida em roubo de carro e apreende armas e drogas

Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) foi preso por acusação de propina, em Rio Branco. O suspeito foi detido em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 3, ao tentar extorquir um homem que teve o veículo apreendido, sendo que o órgão não cobra nenhuma taxa para retirada de veículos do pátio do Detran.

Segundo o diretor de Operações do Detran, Isaías Brito, a vítima denunciou no próprio órgão que o servidor teria lhe cobrado R$ 1,5 mil para fazer a liberação do veículo. Em seguida, foi à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência.

O delegado da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes, Odilon Neto, relatou que o servidor já foi indiciado por corrupção passiva ao ter solicitado vantagem para a liberação de um veículo. Ao delegado, o acusado negou o crime. A pena nesse caso pode variar de dois a 12 anos de prisão.

Brito ainda informou que servidor faz parte do quadro temporário do órgão e que agora pode ser excluído do quadro de servidores. Agora, a polícia ainda vai apurar se existem outros servidores que fazem essa prática, no órgão.