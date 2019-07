Polícia Civil apreende anabolizantes, dinheiro e investiga academias da capital

Convidada a participar dos festejos pelos 109 anos de Brasileia, a governadora em exercício de Pando, Paola Terrazo Justiniano, afirmou em entrevista, que vai intensificar a cooperação na área de Segurança Pública com o governo Gladson Cameli, tendo como principal interlocutor dessa agenda o vice-governador Major Rocha.

“Vivemos tão perto um do outro que só podemos nos chamar de irmãos. Apenas um rio nos separa. E estamos num lugar bonito, acolhedor com uma relação que é verdadeiramente de irmãos. Por isso, além parceria na área de segurança para nossa fronteira, com alinhamentos produtivos com o vice-governador Major Rocha, lá em Rio Branco, podemos continuar alinhados em favor da unidade e do desenvolvimento regional”, disse Paola Justiniano.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu os esforços do governador de oferecer o seu melhor como administrador do estado para a população local. “Não é fácil ser prefeita numa cidade como Brasileia, onde os recursos são reduzidos para investimentos no bem-estar de nossa população. Ficamos muito agradecidos pelo empenho do nosso governador ao olhar com carinho para nós”, afirmou.

Participaram também da festa o deputado Jenilson Leite, vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e representando o presidente, Nicolau Junior, e os colegas parlamentares Manoel Moraes e Antônio Pedro.