PM apreende carro roubado; bandido contratou guincho para levá-lo até a Bolívia

Uma ação de monitoramento da Polícia Militar, na BR-317 próximo ao município de Epitaciolândia, na noite desta quarta-feira (3), resultou na apreensão de um veículo roubado em Rio Branco que tinha como destino a Bolívia.

A guarnição policial recebeu informações via Ciosp, de que um veículo havia sido roubado na capital e estava em deslocamento rumo a fronteira com a Bolívia. Foi feito um monitoramento e por volta das 18 horas, os policiais avistaram um caminhão guincho de uma empresa transportando uma caminhonete Fiat Toro, de cor prata, placa QLX-8672 e na abordagem e foi constatado no sistema policial que seria veículo roubado em Rio Branco.

O motorista do guincho informou aos policiais que um homem pediu os serviços da empresa via telefone para buscar um veículo supostamente quebrado nas proximidades do entroncamento do município de Xapuri. O trabalhador se deslocou até o local e removeu o carro a pedido do contratante que o esperaria na área urbana de Epitaciolândia.

Enquanto os policiais faziam a apreensão do veículo, o criminoso chegou a ligar diversas vezes para o motorista pedindo que o mesmo levasse o carro até o país vizinho, na cidade de Cobija. Ao ser negado o bandido fez várias ameaças ao trabalhador via mensagens.

“Vou te bater a real, esse carro é roubado e você chamou a polícia por isso vai se fu…”, disse o criminoso em uma mensagem.

Diante dos fatos, o veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.