O Poder Executivo não tem a menor condição de atender o pedido por mais recursos por parte dos demais Poderes. Não que não necessitem, mas o governador Gladson Cameli (Progressista) assumiu um Estado completamente endividado, falido, quebrado. O rombo esse mês na previdência estadual foi de mais de R$ 50 milhões. Isto, sem falar nas dívidas com servidores públicos, empresários e prestadores de serviço. Não é segredo, o ex-governador já falava do problema aos quatro cantos do Estado. O frio é intenso e o cobertor curto! Cobre os pés, descobre a cabeça. Ou passa frio ou se encolhe na cama, no caso, o custeio da máquina pública.

Existe também toda uma população pobre e desempregada necessitando ser alcançada pelo Estado com serviços básicos como, por exemplo, saciar a fome. O governo sempre foi a locomotiva da geração de trabalho e renda injetando recursos em obras das empresas locais. O sacrifício (o cortar na própria carne) precisa ser compartilhado com os demais Poderes e instituições. A população já paga uma conta muito alta pela incompetência dos que afundaram a economia do Brasil no Planalto Central. Se o cobertor é curto, o frio intenso, os pobres são os mais sofrem.

. Audiência pública hoje deverá tratar dos percentuais dos Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

. Como dizia a vovó Matilde:

. “Filho, o que não tem remédio remediado está”!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) começa a polarizar com o governador Gladson Cameli (Progressista) em alguns temas importantes como a Saúde.

. Bom pra ela se pretender realmente ser candidata à reeleição no ano que vem.

. Haverá uma dança de cadeiras na Câmara Municipal, a vereadora Elzinha Mendonça deixa o PDT e vai para o PSB.

. Também não é certo que o presidente da Mesa Diretora, Antônio Morais, permaneça no Partido dos Trabalhadores.

. O vereador Artêmio Costa vai aproveitar a janela a ser aberta em março do ano que vem pela legislação eleitoral para se descolocar da esquerda para a direita.

. Deixa o PSB e vai para o Democratas.

. Nas eleições municipais terá uma boa leva de políticos antigos disputando as eleições para retornar aos mandatos.

. É que os novos não estão dando conta do recado.

. O deputado José Bestene (Progressista) não parece muito satisfeito com as mudanças promovidas pelo governador Gladson Cameli.

. Não há nada de mal em discordar, faz parte da política.

. Na próxima quinta-feira, 11, os deputados entram em recesso e retornam apenas no final de agosto.

. A operação limpa gavetas será na quarta.

. Descanso pra todo mundo!

. A confusão política para por alguns dias.

. Ufa!!

. Dias nervosos no Judiciário!

. Depois o cara diz que vida de magistrado é fácil!

. Deusulivre!

. Jovens só querem estudar para ingressar em medicina ou direito; a justificativa é uma lástima:

. São as profissões que “dão mais dinheiro”.

. Antigamente havia nobreza:

. Salvar vidas! Promover justiça!

. Faz igual a vozinha na fila dos aposentados:

. “Que mundo é esse”?

. É o mundo do “Estrangeiro”, do Albert Camus, vozinha!

. De quem…?

. Do cara que não está nem aí pra nada, indiferente a tudo a sua volta!

. Tanto faz, como tanto fez!

. Tipo um deputado na Assembleia Legislativa, que anda desiludido com a política, com os eleitores.

. Está à beira de renunciar o mandato como fez a vereadora Sandra Asfury.

. O Peru é freguês!

. O povo gosta de festa, vem a Expoacre!

. Só tá faltando mesmo o pão.

. Bom dia!