Marcus Alexandre e Gicélia Viana chamam atenção com foto sensual

Os portais Climatempo e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os dois mais importantes institutos de pesquisas meteorológicas do Brasil, preveem uma friagem chegando a Rio Branco entre sábado e segunda-feira com pequena divergência quanto à intensidade, mas nunca abaixo de 15 graus no domingo, que promete ser o dia mais frio. Em contrapartida, o meteorologista acreano David Friale aposta que a temperatura pode baixar a menos de 14 graus entre domingo e segunda-feira e abaixo de 10 graus em determinadas localidades. De acordo com Friale, a friagem chega com rajadas de ventos de 60 km/h já na tarde desta sexta-feira 5.