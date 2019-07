PM é denunciado por efetuar disparos em posto de gasolina

Investimentos na área de agricultura e produção familiar são fundamentais para o desenvolvimento de um Estado com economia incipiente, como é o caso do Acre. Dentro desta perspectiva, o Deputado Federal Alan Rick (DEM) tem priorizado ações de seu mandato para o setor, garantindo, via emendas individuais, o fortalecimento da produção na capital e no interior.

No último final de semana, em agenda no Vale do Juruá, Alan Rick visitou algumas propriedades beneficiadas com sua emenda individual no valor de R$ 700 mil, realizada junto à Sudam, que beneficiou 27 comunidades e mais de 1.500 produtores da zona rural de Cruzeiro do Sul.

Com esses recursos, a prefeitura do município, por meio da Secretaria de Agricultura, adquiriu centenas de equipamentos. Foram debulhadores de milho, engenhos de cana, motores de 5,5 HP, 20 HP e 10 HP, 20 kits de casa de farinha, filmes plásticos para estufas, macacos hidráulicos, moedor de cana industrial, descascador de arroz, cultivador motorizado, micro trator do tipo Tobata, pulverizador motorizado, distribuidor de calcário e grade niveladora.

No ramal Mariana 1, da Vila Santa Rosa, Alan Rick conheceu o trabalho realizado pelo produtor rural Moisés Lima que, graças a um micro trator do tipo Tobata, ampliou o cultivo das frutas e hortaliças que vende semanalmente no Mercado de Cruzeiro do Sul.

“Esse tobata veio para nos ajudar. Com ele, faço o preparo do solo, o que facilita na hora de fazer as leiras e até mesmo a capina entre as leiras. Agora, essa Capina não demora mais que dois minutos! Antes, levava uma tarde inteira de trabalho. E o melhor: esse tobata não beneficia só a mim, mas vários produtores aqui da região”, explica Moisés, que tem auxiliado os vizinhos a ampliar sua produção com o uso dos equipamentos adquiridos através da emenda parlamentar de Alan Rick.

“É uma alegria conhecer este trabalho. Fico muito feliz de ver como uma ação parlamentar bem executado pode gerar resultados tão bons como este da propriedade do senhor Moisés, que tem não apenas uma horta, mas também a produção de frutas e verduras, garantindo emprego e renda para outras pessoas e levando produtos de qualidade para a mesa do cidadão”, disse Alan Rick, já garantiu mais R$ 600 mil para 2019 via Sudam, a fim de ampliar a compra de equipamentos agrícolas para outras áreas rurais de Cruzeiro do Sul.

O Secretário de Agricultura de Cruzeiro do Sul, Genilson Maia, também fez questão de destacar a importância da emenda de Alan Rick para o desenvolvimento da agricultura familiar na região. “Queremos agradecer ao deputado Alan Rick por esse olhar sensível ao produtor rural, nessa parceria que já deu certo com a prefeitura de Cruzeiro do Sul e a gestão do Prefeito Ilderlei Cordeiro, comprovando de fato que sua emenda nos ajuda e ajuda o produtor rural. Nosso foco principal é o produtor e, por isso, buscamos ampliar a produção e garantir sua renda familiar”, disse Maia.