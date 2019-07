Enquanto mulheres de presos protestam, fonte do Palácio Rio Branco desperdiça água

A Policia Civil através dos Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apreenderam na tarde desta quarta-feira (3), um carregamento de anabolizantes, muitos procedente do Paraguai, que seriam distribuídos na capital. A ação policial aconteceu em uma casa no bairro Mocinha Magalhães, o proprietário dos produtos não foi encontrado.

A apresentação ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), na Delegacia de Investigações Criminais, no bairro Cadeia Velha.

De acordo com o coordenador da DRE, o delegado Pedro Resende, academias e profissionais de Educação Física estão traficando os anabolizantes.

“Recebemos diversas denúncias de que em Rio Branco, academias e profissionais de educação física estariam traficando anabolizantes, produtos que vêm de fora do país sem registro da Anvisa. Passamos a investigar e ontem conseguimos interceptar um desses carregamentos que seriam distribuído aqui na capital. São medicamentos de outro país vendido por pessoas fora do Estado do Acre. As investigações vão continuar no sentido de descobrir quem é o distribuidor dessas drogas”, disse o Delegado.

Resende informou ainda, que quem vende esses medicamentos, está cometendo o crime de tráfico de drogas e crime contra saúde pública.

Na ação da polícia, além dos anabolizantes, foi apreendido também R$ 850 reais, oriundo das vendas da droga.