Empresário dá tiro na cabeça em evento com ministro e governador de Sergipe

A prefeitura de Sena Madureira antecipou em um dia o pagamento dos servidores públicos municipais. Os salários referentes ao mês de junho dos funcionários já foram depositados em conta nesta quinta-feira (4). O restante do pagamento de funcionários que recebem com recursos próprios da prefeitura receberão na próxima terça-feira (9).

Hoje, também serão pagos os salários de funcionários terceirizados contratados pela TM. A data máxima de quitação da folha de pagamento do servidor é o dia 7 deste mês em curso. Entretanto, a gestão do prefeito Mazinho Serafim decidiu antecipar o pagamento como forma de valorização do funcionalismo público do município.

“O pagamento dos servidores efetivos da administração, saúde e educação, com programação para pagamento amanhã, dia 5, será antecipado para hoje”, informa o secretário municipal de Administração e Finanças, Getúlião Saraiva. Os servidores podem se dirigir aos caixas eletrônicas da Caixa Econômica Federal a partir das 14 horas.

A medida de antecipação de salários é aos funcionários públicos que recebem com recursos próprios da prefeitura faz parte de nossa política de valorização do servidor da atual gestão municipal. “É uma forma de impulsionar positivamente nossa economia local. Nossa população merece”, afirma Mazinho.

A Prefeitura destaca que só conseguiu realizar a antecipação do pagamento dos salários mediante a um rígido planejamento orçamentário e organização, características da gestão do prefeito Mazinho Serafim.