Chiclete com Banana promete aquecer Carnavale de Brasileia em sábado gelado

A banda Chiclete Banana é a principal atração da festa pelos 109 anos do município de Brasileia na noite de sábado com a expectativa de reunir cerca de 40 mil pessoas no entorno da praça Hugo Poli. De acordo com o site Climatempo, a friagem baixará a temperatura para 17 graus e o dia será nublado com a possibilidade de pancadas de chuva.

As comemorações tiveram início na segunda-feira, 1º de julho, com o hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura e uma rodada do Campeonato Brasileense de Futsal. Na quarta-feira, 3, dia em que o município faz aniversário, houve a tradicional Alvorada com a Banda da Polícia Militar do Estado e, à noite, o desfile cívico com a presença do governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha, deputados estaduais e autoridades do Departamento de Pando, vizinho boliviano.

Mas, a grande atração é o Carnavale, carnaval fora de época realizado tradicionalmente para comemorar o aniversário e que atrai visitantes dos dois países. Neste ano, além da banda Chiclete com Banana artistas locais também vão agitar a festa como, Sandra Melo e a Banda Levada do Gueto na sexta-feira e, no sábado, Álamo Kário e Ferdiney Rios. No domingo se apresentam a Banda Perfil e Luan Lima.