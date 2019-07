Bombeiros fazem simulação e chamam atenção dos curiosos

Chegam ainda na parte da manhã ao Hospital do Juruá, para iniciar o tratamento, os seis moradores do Seringal Triunfo, próximo à Marechal Thaumaturgo, cujos exames comprovaram a Doença de Chagas.

O sangue dos pacientes havia sido coletado no dia 13 de junho, quando uma equipe com técnicos do Ministério da Saúde, da SESACRE, UFAC foram ao local e de lá também trouxeram as amostras de sangue de 83 pessoas, um besouro e ninfas do barbeiro.

Foi no Seringal Triunfo que uma família inteira, a mãe, o pai, cinco filhos e um tio das crianças, foram contaminados pela Doença de Chagas. Todos fizeram tratamento em Cruzeiro do Sul e voltaram para casa no seringal. Joana Angélica Correia, está internada no Hospital de Marechal Thaumaturgo após forte crise alérgica ao medicamento para tratar a Doença de Chagas. “Tudo que eu quero é sair do Triunfo”, desabafou ela.