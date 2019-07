Socorro Neri sanciona lei que cria o Departamento e o Conselho de Turismo

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) por meio do Núcleo da Cidadania, se reuniu nesta terça-feira, 02, com o presidente, em exercício do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física do Acre (Capedac), Emilson Farias e o membro da diretoria, Alexandro Bezerra.

Na ocasião, os representantes da Capedac, relataram as dificuldades de acesso ao transporte público enfrentadas pelos cadeirantes, os problemas com a insuficiência de linhas adaptadas e a falta de manutenção e fiscalização dos ônibus. Foram expostas também os transtornos devido as más condições das rampas de acessibilidade em alguns locais públicos e nas ruas da capital.

Participaram da reunião, o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo e a assessora do Núcleo da Cidadania, Sandra Xavier.