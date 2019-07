Quartel da PM no interior do Acre, funciona de modo precário

O Parque de Exposições Wildy Viana está passando pelos últimos reparos para receber a 46ª edição da Expoacre. Na manhã desta quarta-feira, 3, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, a convite da secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, visitou o espaço, para conhecer a nova estrutura e os stands da feira.

A maior feira de negócios do Acre, será entre os dias 27 de julho e 4 de agosto. A população poderá apreciar também a exposição no período da manhã e da tarde, pois estará em funcionamento para palestras e negociações.

A primeira-dama Ana Paula Cameli conheceu todos os espaços e cumprimentou os servidores no local, destacando a importância do evento para o estado.

“Tenho que parabenizar a Secretaria de Estado de Empreendedorismo pelo trabalho realizado e todos os demais órgãos do governo que estão envolvidos na organização desta exposição que é fundamental para a economia acreana, sabemos da tradição dessa exposição e que certamente será a melhor edição”, ressaltou Ana Paula Cameli.

Na ocasião, a primeira-dama cumprimentou os modelos da agência Top Model, parabenizando-os pelo seu trabalho. A agência realizou uma visita oficial em razão de sua participação na Cavalgada.

Algumas secretarias do governo funcionarão dentro do parque durante a feira, com a finalidade de aumentar o número de visitantes. Com as novidades na área de acessibilidade do parque e no agronegócio, a feira contará com a Cavalgada, na abertura do evento, exposição de animais, de artesanato, além de shows musicais com artistas renomados.

Para a secretária de Estado, Eliane Sinhasique, o espaço será atrativo para recepcionar a população e visitantes, fomentando o turismo de lazer e os negócios.

“Teremos o retorno das comitivas na Cavalgada e os espaços estarão bem organizados para receber a população, além do setor produtivo, pois o agronegócio, pretende ser o maior gerador de renda para a nossa economia nesta exposição. É importante a valorização desse evento para que o potencial do Acre seja divulgado para outros estados”, completou a secretária.