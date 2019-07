Prefeitura de Rio Branco não quer repasse das Upas para o município

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, se reuniu na manhã desta terça-feira, 02, com líderes de movimentos sociais da capital.

O encontro teve como objetivo definir as diretrizes de criação do projeto: Defensoria em Comunidade, que visa aproximar e fortalecer os laços da instituição com a comunidade, por meio do diálogo com a rede, composta por representantes dos movimentos sociais.

“Esta reunião teve como objetivo dialogar com as entidades que estão dentro dos bairros, para que elas filtrem os problemas, que forem de interesse da comunidade e de atuação da Defensoria, fazendo que essas demandas cheguem até a nossa instituição, visando o aprimoramento dos serviços prestados aos assistidos”, afirmou o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.

Participaram do encontro, a ouvidora-geral da DPE/AC, Solene Costa, os servidores do Núcleo da Cidadania, Sandra Xavier, Socorro Nunes, Luciana Souza e Rivelino Castro, os servidores do setor de planejamento estratégico, Evandro Luzia e Fábio Barreto, as representantes, da Federação das Associações de Moradores do Acre (FAMAC), Terezinha Santana, da Central de Movimentos Populares do Estado do Acre (CMP/AC), Raimunda Antunes, da Associação de Mulheres do Acre Revolucionárias (Amar), Anágila Bomfim e o representante da Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades), Agostinho Sousa.