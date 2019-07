Prefeito Ilderlei Cordeiro quer R$ 15 milhões em empréstimo da Caixa Econômica

Iniciada no final do governo Binho Marques, a verticalização do Pronto Socorro de Rio Branco foi a obra considerada o “Elefante Branco” nas gestões do PT. Ela se estendeu durante todo o governo de Sebastião Viana, que no final de sua gestão fez uma espéci de “ensaio de inauguração”, mas de fato nunca funcionou.

Desta vez, pelo menos é o que parece, a nova gestão governamental tendo no comando Gladson Cameli assumiu a demanda por meio da Secretaria de Infraestrutura, e definiu o dia 1 de agosto como a data para a inauguração. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli em visita a redação do ac24horas nesta terça-feira, 2.

Com a inauguração do novo setor do Huerb, serão mais 10 leitos de UTI e mais 90 leitos de retaguarda para atender a população. A conclusão do prédio de cinco andares faz parte do pacote de obras de quase R$ 1 bilhão que será investido em infraestrutura pelo governo.