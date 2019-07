Prazo para inscrição do leilão de veículos do Detran se encerra na próxima sexta-feira

Os interessados em participar do leilão público de veículos de Rio Branco, têm até a próxima sexta-feira, 5 de julho, para realizar a inscrição e a visitação aos lotes que serão leiloados, etapa obrigatória para garantir a participação no certame.

O evento será realizado nos dias 8 e 9 de julho, nas dependências do Teatro Plácido de Castro, com inicio às 9h. O cadastro pode ser realizado pelo site do leiloeiro oficial, porém, para efetivar a inscrição é necessário ir pessoalmente à Unidade Parqueamento do Detran/AC, situado Av. Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h para a etapa de visitação.

A visitação aos lotes é uma inspeção visual nos veículos que serão leiloados, não cabendo reclamações após a compra. Para realizar esta fase, é necessário levar documento de identificação com foto.

No documento, constam 416 veículos entre carros e motos, todos aptos a circulação, identificados por marca, modelo, ano e placa. Os lances inicias variam de R$700,00 a 3.800,00.

Confira o edital completo na edição nº 12578 de 25 de Junho de 2019 do Diário Oficial do Estado.