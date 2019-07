Polícia Militar apreende oito menores que furtavam escolas em Cruzeiro do Sul

Durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 158 da BR-364, no município de Bujari, a equipe prendeu um homem de 54 anos que estava foragido da justiça e ainda conduzia uma motocicleta de placa adulterada. A abordagem aconteceu na tarde dessa terça-feira (2).

O motociclista foi abordado e lhe foi solicitado que entregassem seus documentos. No entanto, o condutor não estava com a carteira de motorista, nem o documento do veículo.

Foi então que os policiais constaram que a placa da moto estava adulterada e ao consultar a identificação do condutor nos sistemas, foi verificado que havia um mandado de prisão, emitido em 23/04/2018, pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia, em aberto para o mesmo pelo crime de homicídio.

O homem foi preso e conduzido junto com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil, em Bujari, para as medidas legais cabíveis.