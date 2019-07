O calor e a fonte

A previsão é de sol, com temperatura muito alta, variando de 37º a 39º com sensação térmica de 41º ou mais. A previsão se confirma nas fotos de Sérgio Vale, feita na manhã desta quarta feira, 3. A primeira mostra um jovem garoto muito feliz ao lado da fonte luminosa em frente ao Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre.

A segunda é um flagrante da beleza e do ar de frescura da fonte de águas no centro de Rio Branco. Sem medo de ser feliz, a mãe de refresca e alegra da filha.

Mas pode ir se preparando, pois segundo o mago do tempo, Friale, vem ai, na sexta feira, uma frente fria de rachar os lábios.