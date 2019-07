Marinha do Brasil pode adiar sonho da construção de nova ponte em Brasileia

O presidiário monitorado por tornozeleira Jhonatan Wendel Ribeiro Rodrigues, de 26 anos, foi executado a tiros dentro de sua casa na rua 16 de Julho no bairro Boa União, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Jhonatan estava na sala de casa com a criança, quando dois homens não identificados chegaram numa motocicleta e invadiram a residência. No momento da ação, Wendel pediu aos criminosos que não atingisse a criança com os tiros a deixando-a no sofá. Wendel se levantou e os membros da facção atingiram a vítima com três tiros, em seguida fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Samu, foi acionada, mas ao chegar no local, Rodrigues já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos. A Polícia não conseguiu prender os acusados.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.