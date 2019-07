“Fernanda é uma das melhores gestoras do Acre”, diz Jenilson

O governador Gladson Cameli informou nesta terça-feira, 25, durante visita a redação do ac24horas que pretende entregar o helicóptero modelo AS 350 B2 Esquilo e o avião que darão suporte na área de saúde antes de setembro. As aeronaves que são usadas foram doadas pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, respectivamente, a custo zero para o Estado.

De acordo com o chefe do Palácio Rio Branco as aeronaves passam por revisão e serão entregues nos próximos 45 dias. “Eu queria entregar no dia 7 de setembro, mas acredito que seja antes disso”, revelou Cameli.

O Acre passará a ter três aeronaves. O helicóptero Coronel João Donato vai atuar nas regiões do Alto, Baixo Acre e Purus em operações da Segurança e serviços emergenciais da Saúde. Já o novo helicóptero do Estado vai atuar na região do Juruá e nas áreas de fronteira com o Peru e a Bolívia. O avião servirá para o transporte de medicamentos e passageiros que precisarem de atendimento de emergência.