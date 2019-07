Brasiléia inicia as comemorações do aniversário da cidade com a Alvorada

Para abrilhantar o dia em que o município de Brasiléia completa 109 anos, a prefeita Fernanda Hassem juntamente com a Banda da Polícia Militar (A furiosa), realizou na madrugada de quarta-feira, 3, a tradicional alvorada pelas principais ruas e bairros da cidade.

Em sua terceira edição realizada pela gestão da prefeita Fernanda Hassem, a alvorada tem o objetivo de fortalecer a cultura e a tradição de Brasiléia. Com batidas alegres e músicas parabenizando o município a banda juntamente com moradores e equipe percorreram as ruas Marechal Deodoro (Rua da Goiaba) passando pelo marco histórico da cidade, Olegário França, Bairro Leonardo Barbosa, finalizando na Avenida Manoel Marinho Monte.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância em manter viva a tradição e cultura do município. “A gente segue mantendo a tradição, a nossa alvorada sempre esteve presente em todos os anos de comemoração do aniversário da cidade, e contamos com uma grande parceira que é a banda da Polícia Militar que percorreu pelas ruas da cidade alegrando e acordando as pessoas. Quero agradecer a população de Brasileia que nos acolheu muito bem na caminhada, e por mais que a gente trabalhe sempre querendo o desenvolvimento, precisamos manter as tradições da nossa querida Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

As festividades do dia 3 de julho iniciaram com a alvorada às 5 horas da manhã em frente à sede da prefeitura municipal e a partir das 18 horas terá início o Desfile Cívico, mais um ato em respeito, valorização e comemoração aos 109 anos de Brasiléia.