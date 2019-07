Após término com Wagner, Gleici Damasceno quebra o silêncio sobre suposta traição

Por Eldson Júnior

No dia 2 de Julho de 2001, dez amigos por brincadeira, fundaram um dos clubes mais tradicionais e antigos do município de Brasileia, cidade localizada a 230 quilômetros da capital, Rio Branco. O nome lembra a ‘ressaca’ do dia pós-balada, mas vem do fenômeno da ressaca que acontece nas margens do Rio Acre, onde o clube fica localizado, mais precisamente no bairro Leonardo Barbosa, onde tudo começou.

Mesmo com a pouca estrutura oferecida no interior e sem os investimentos de grandes clubes brasileiros, o Ressaca vem colecionando títulos ao longo dos anos, além de representar também o município em competições estaduais. O clube existe desde 2001, mas foi legalizado apenas em 2012 com as modalidades de futebol (base), futsal e handebol.

Quando indagado a respeito da brilhante história do clube, o presidente, James Nascimento, fala com emoção do orgulho em dirigir uma equipe vitoriosa.

“O que começou como uma brincadeira, hoje em dia envolve torcida, jogadores e dirigentes. Jamais imaginamos que poderia chegar onde chegamos. E com certeza, atualmente o Ressaca é um time que está marcado na história do futsal de Brasileia”, destaca o presidente.

Conquistas no futsal

Durante esses 18 anos, o Ressaca coleciona nove títulos de futsal no município de Brasileia, sendo dois na primeira divisão e quatro na segunda divisão masculino; duas conquistas no máster e um título no feminino. Além de três títulos em categorias distintas em 2013, no município vizinho Epitaciolândia. O time também fez bonito quando representou o município no Campeonato Acreano de Futsal no ano de 2013, onde na oacaião ficou com o vice campeonato.

Além das conquistas nas categorias superiores, o clube também tem várias participações com equipes mirins como sub-11, sub-14 e sub-17 nos campeonatos municipais. A equipe também coleciona conquistas no futebol de areia, onde o clube é tri-campeão do campeonato de futebol de Areia do Bairro Samaúma.

Handebol vencedor

Em 2012 o clube passou a atuar também no handebol, onde as conquistas se estendem mais ainda. A equipe de handebol é bi-campeã feminino e campeão masculino, ambos na categoria sub-18 conquistando o título em casa. Além de ser o campeão do aberto de handebol na categoria masculino.

O apoio

Fazer esporte é difícil, principalmente longe dos grandes centros. Para isso, o Ressaca conta com a colaboração de patrocinadores e colaboradores para inscrever e manter o time nas competições que participa. Os atletas não recebem salários, ganham apenas chuteiras e pequena ajuda de custo.

“Cada ano uma dificuldade. Cada ano é uma luta para que possamos montar um time. Mas com o esforço de todos, e com apoio dos patrocinadores também, que temos bastante e de muitas pessoas que gostam do nosso clube e sabem do trabalho que fazemos com compromisso e seriedade, também nos ajudam. Além da nossa torcida que nos apóia e incentiva a cada jogo”, disse James.

A história continua

O clube que já ganhou de tudo e que agora alcançou a maioridade, continua atraindo torcedores, simpatizantes e admiradores no futsal de Brasileia. Onde atualmente o clube está na sua décima oitava participação no Campeonato Brasileense de Futsal.

Atualmente a equipe ocupa a quarta colocação no campeonato municipal da primeira divisão. Na última partida da competição, derrotou a equipe União Bandeirantes, seu principal rival no município pelo placar de 5 a 2, levando a torcida ao delírio no Ginásio de Esportes Eduardo Lopes Pessoa.

Ao ser perguntado sobre o futuro do clube, o presidente James afirma o desejo de ver o clube crescer mais ainda e fala de eleições a presidência.

“As conquistas são muitas, os desafios são grandes, por isso para o fim dessa temporada o Ressaca abrirá eleições para a presidência do clube. O objetivo é que a nova gestão dê seguimento aos trabalhos da equipe. Inovando e dando continuidade nas participações da equipe nas competições para trazer mais alegrias para essa torcida que tanto nos apóia”, finalizou o presidente.