Antônia Sales anuncia que abastecimento de combustível no rio Juruá voltará a normalidade

A senadora Mailza Gomes (PP) conseguiu, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destravar recursos de ex-parlamentares e garantir a liberação de R$ 500 mil (quinhentos mil reais) para recuperar o Ramal da Variante no município de Xapuri, localizado na região do Alto Acre. O objetivo da obra é garantir o escoamento da produção agrícola por meio do ramal.

Para a senadora, a recuperação do ramal visa trazer mais qualidade de vida para as comunidades de Xapuri e vai melhorar o comércio dos produtores rurais. “Com a pavimentação do ramal, as famílias serão beneficiadas de forma direta com acesso à cidade. O escoamento da produção e a comercialização dos produtos também melhora a vida das pessoas. Essa é uma excelente notícia para o município”, destacou.

No final de junho, a senadora esteve no Ministério de Desenvolvimento Regional e solicitou ao ministro Gustavo Canuto a liberação dos recursos que já foram empenhados por ex-parlamentares acreanos. Conforme a senadora, esse dinheiro chega em excelente momento e demonstra sensibilidade e agilidade do governo federal com os municípios. O recurso liberado corresponde à emenda individual do então senador Gladson Cameli, hoje governador do Acre.