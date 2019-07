Alan Rick assegura produção e saúde entre prioridades da LDO

“Em teoria, sim”, afirmou Salles, questionado sobre a possibilidade de o impasse entre os países levar ao fim do fundo. “Mas o que estamos falando aqui é de continuidade, de algo com mais afinco, mais dedicação e maior sinergia entre os diversos envolvidos”, completou.

O embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunneng, disse ter ficado “surpreso” com a extinção do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa). Segundo ele, apesar do decreto de Bolsonaro de abril, esperava que o fim do conselho fosse revisto.