Agricultores fecharam BR-364 durante manifestação exigindo melhorias em ramais

Durante boa parte da manhã desta quarta-feira, 2, a BR-364 ficou fechada há cerca de 43 km de Cruzeiro do Sul . Os passageiros dos ônibus tiveram que fazer baldeação. O bloqueio foi feito pelos agricultores do Ramal 5, do Projeto de Assentamento Santa Luzia, em protesto pelo atraso nos trabalhos de recuperação das vias vicinais.

No Ramal 5, vivem cerca de 350 pessoas e há uma grande produção de mandioca, frutas e verduras.

No último dia 18 de junho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Chagas Rodrigues, já tinha sido avisado pelos moradores do Ramal, que os mesmos fechariam a rodovia federal, caso os trabalhos não começassem até esta segunda-feira, 1, o que não aconteceu. ” O trabalho está moroso em toda a zona rural e as pessoas estão cansando”, cita o presidente.

Em Cruzeiro do Sul, a recuperação de ramais é feita pelo Deracre, mas nos ramais da BR-364 é a Seinfra que atua. O Programa de Recuperação de Ramais foi lançado em Cruzeiro do Sul pelo governador Gladson Cameli no dia 6 de junho.