A república das mulheres!

O governo passado, do PT, era conhecido como a “república dos procuradores”. No início, o atual, era chamado de “a república do TCE”, mas, na verdade, o governo de Gladson Cameli (Progressista) é uma verdadeira “república das mulheres”. Senão, vejamos: A 1ª dama Ana Paula lidera o time começando com Claire Cameli (Ação Social), Semírames Dias (Fazenda), Mayara Cristine (Ageac), Silvânia Pinheiro (Comunicação), Eliane Sinhasique (Turismo e Pequenos Negócios), Rosângela Gama (chefe do Gabinete do governador), a dra. Mônica Feres (Saúde) e Maria Alice (Planejamento). Oitos mulheres emponderadas que gerenciam e dominam áreas igualmente importantes do governo. Elas movimentam mais da metade do Orçamento de cerca de R$ 5 bilhões de reais.

. A propósito, na coluna de ontem fui induzido ao erro pelo governador Gladson quando disse que a secretária de Saúde, dra. Mônica Feres, está sendo fritada no governo.

. A mulher tá firme no cargo!

. A divulgação de vídeos de invasões de áreas por facções na guerra entre elas tem preocupado muito os vereadores.

. N. Lima e Rodrigo Forneck, de posições políticas antagônicas, comungam da mesma preocupação.

. Não se pode viver com medo, apavorado como vem acontecendo.

. Culpar A ou B não resolver o problema…

. As classes C e D, segundo a lógica perversa do capitalismo, são culpados por natureza, exatamente o Brasil mais tem produzido:

. Pobres!

. “O senhor é cubano, venezuelano…?”

. A tua avó é Maria Rosa; está perdendo direitos e ainda vem ironizar, é? Não confunda o povo venezuelano com o governo da Venezuela, não confunda o povo brasileiro com o governo Bolsonaro; vai colocar ração pros gatos e cala essa boca!

. Era só o que faltava!

. Continuando…

. Não se pode negar que os índices de violência, principalmente os assassinatos e as execuções entre membros de facções rivais caíram muito em relação ao ano passado.

. Números não mentem.

. Porém, roubos de carros, assaltos, e crimes de menor potencial ofensivo ocorrem por toda a cidade.

. O confronto entre as facções em bairros da periferia gravadas em celulares e espalhadas é uma realidade a ser combatida pelas forças de Segurança.

. Nesse contexto, vale destacar o papel do secretário de Segurança, coronel Paulo César e toda a sua equipe. Muito discreto.

. Trabalha sem politicagem, sem demagogia e sem propaganda enganosa.

. Executa fielmente o que foi planejado esperando obter melhores resultados no futuro.

. Faz o enfrentamento ao crime organizado com inteligência, organização e racionalidade, na técnica.

. Não se pode duvidar de que vai obter bons resultados a curto, médio e longo prazo.

. É uma luta árdua, não se combate mais ladrões de galinha, mas criminosos organizados, perigosos, armados até os dentes.

. Paulo César não é afeito a holofotes.

. Sugeri na coluna que o governador Gladson Cameli (Progressista) colocasse militares do Exército para cargos estratégicos na Secretaria de Saúde.

. Coincidência ou não foi o que ele fez!

. Tá registrado!

. Ao afirmar que pode apoiar a reeleição do prefeito Ilderlei Cordeiro em Cruzeiro do Sul o governador arranja uma ela de uma confusão.

. O mesmo quando convida publicamente a prefeita Fernanda Hassem para se filiar ao Progressista.

. Fernanda deverá permanecer no PT agradecendo o convite, é claro!

. O PDT está em ascensão como um bom partido no Acre, muitos jovens se filiando, buscando seu espaço na vida pública.

. Feliz aniversário de 109 anos Brasiléia!

. Bom dia!