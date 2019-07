50 vagas de emprego disponíveis: confeiteiro, esteticista e vendedor; veja a lista

A lei habilita Rio Branco a acessar recursos para o setor e possibilita a geração de emprego e renda

Em solenidade ocorrida no auditório da Prefeitura na tarde desta terça-feira (2) a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, sancionou a Lei Complementar nº 63, de 01 de julho de 2019, que dispõe sobre a política municipal de Turismo na Capital.

A lei, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Rio Branco, cria o Departamento Municipal de Turismo no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) e o Conselho Municipal de Turismo (Contur).

A prefeita destacou a importância da lei para o desenvolvimento do Turismo na Capital, bem como para a economia local.

“A política municipal de turismo e o Conselho Municipal de Turismo são passos importantes para que tenhamos em Rio Branco ações que promovam o desenvolvimento desse setor. O turismo é um forte potencial de desenvolvimento econômico e nós vamos explorar esse potencial”, enfatizou.

Unanimidade

Socorro Neri aproveitou para agradecer aos parlamentares de Rio Branco por terem a aprovado a lei em tempo recorde e por unanimidade.

“A Câmara Municipal entendeu a importância do projeto, aprovou por unanimidade, de modo que entendemos que as parcerias entre o Executivo e o leg. Se dão nesses momentos, momentos em que se olha para o desenvolvimento economia da cidade, em que se olha para o desenvolvimento urbano da cidade e se trabalha em conjunto”, afirmou.

Marco regulatório

O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Thiago Higino, comemorou a sanção da nova norma. “Esse é um momento de a gente comemorar. A prefeita Socorro Neri incluir a política municipal do turismo como uma das prioridades do Município de Rio Branco. Hoje a gente comemora esse marco regulatório. Isso nos abre portas para acessar recursos federais com vista a desenvolver o turismo em nosso município”, disse Higino.

Alternativa

A Secretária Estadual de Turismo e Empreendedorismo, Eliane Sinhasique, elogiou a prefeita Socorro Neri e sua equipe pela elaboração da nova lei, que na sua opinião é uma grande alternativa para a economia do município.

“Finalmente Rio Branco tem um conselho e um departamento de turismo. O setor é uma saída alternativa para a geração de emprego e renda. Rio Branco é uma cidade que tem história, tem belezas, tem encantos e a gente precisa fortalecer isso. A prefeita enxergou isso, deu celeridade ao processo de criação de uma política municipal de turismo e eu estou muito feliz”, salientou.

Desafio aceito

Ao encerrar a solenidade prefeita disse que aceitava o desafio de criar o Centro de Atendimento ao Turista, feito por Sinhasique. “Quero lhe comunicar, secretária, que aceito seu desafio e vou criar o CAT em Rio Branco, sem despesas para o Município”, Disse Socorro Neri.

A solenidade foi prestigiada pelo líder da prefeita na Câmara Municipal, vereador Rodrigo Forneck, pelo vereador Raimundo Neném, secretários, assessores e servidores municipais, empresários e representantes de setores da economia local.