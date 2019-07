Sem apoio e incentivo do esporte, praticantes do motocross se aventuram em competição

Desde sábado não há dinheiro nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em Marechal Thaumaturgo. Como nesta segunda-feira é feriado na cidade, a agência não abriu e os correntistas da Caixa seguem sem dinheiro.

A situação se repetiu no Banco do Brasil, que funciona nos Correios e no Bradesco Expresso, o que revoltou a população, que esperava ter dinheiro para gastar no Festival do Feijão, realizado na cidade.

O pastor Fredson Azevedo, conta que essa situação é comum em Marechal Thaumaturgo. “Eu já morei na zona rural e já andei horas de barco pra sacar dinheiro e não consegui e muitos comércios não aceitam cartão de crédito ou débito. Ontem queria participar do Festival e não tinha dinheiro’ , conta.

O prefeito Isaac Piyãko, afirma que isso atrapalha o dia a dia da cidade e principalmente agora, o Festival do Feijão. A prefeitura pagou os servidores municipais no dia 25, mas muitos não conseguem sacar desde o último sábado. “Esperávamos mais respeito para os moradores de Thaumaturgo por parte das instituições financeiras. Um absurdo a pessoa ter dinheiro na conta e não conseguir sacar”, disse.

Além dos depósitos locais, os bancos de Marechal Thaumaturgo são abastecidos por meio de vôos quê vêm de Cruzeiro do Sul.