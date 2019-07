Prefeitura avança com pavimentação de ruas do município de Sena Madureira

Como vem fazendo desde o início da gestão, a prefeitura de Sena Madureira segue progredindo com os serviços de pavimentação. A ação vem se concretizando com a produção do CBUQ – material usinado no próprio município. Com isso, pelo menos três dos bairros mais importantes da cidade estão sendo contemplados nesse momento – Bosque, Pista e Vitória. A Avenida Guanabara é uma das contempladas. A via é tão importante para o município que ao menos uma dezena de outras vias a transversalisa, como por exemplo: Padre Égidio, Av. Avelino Chaves e Maranhão.

Fruto do empenho do prefeito Mazinho Serafim, a Avenida Guanabara, após todo o serviço de base, desde o dia 28 de junho vem recebendo a camada asfáltica com um produto mais resistente, o CBUQ. Importante salientar que após um grande esforço, principalmente da SEPLAN, com a estruturação da usina e aquisição dos insumos adquiridos em tempo hábil, foi fundamental para iniciar o processo de pavimentação na cidade.

Além de contemplar a Avenida Guanabara, ainda na primeira semana de julho serão contemplados mais dois trechos indispensáveis à mobilidade urbana: o primeiro deles compreende a rua Quintino Bocaiúva, do hospital até o cruzamento com a Benjamin Constant; o segundo será na Avenida Avelino chaves, do cruzamento com a Newton prado até a Vila Militar.

Portanto, acompanhando as ações da municipalidade, sobretudo aquelas de infraestrutura, o secretário de planejamento, Cirleudo Alencar, ressalta que “o esforço para a implantação desse produto além de ser algo inédito no município, contribui para a redução de custos e possibilita a longevidade das vias, demonstrando preocupação e ousadia da gestão municipal em trazer o melhor à nossa população”.