O dentista que toca cuíca para matar onças com os Amigos do Terreiro

O dentista Temístocles Barbosa Freire, um dos caçadores da quadrilha denunciada à Justiça Federal em processo divulgado nesta segunda-feira, 1º de julho, é tocador de cuíca. Mas não integra nenhuma escola de samba, toca para enganar as onças, já que o instrumento pode emitir um som parecido com o esturro dos felinos.

Nas conversas telefônicas grampeadas pela Polícia Federal, o dentista é chamado de Téo e aparenta ser o líder do grupo “Amigos do Terreiro”, conforme os caçadores se identificam no whatsapp.

Ele confessa ter matado mais de mil onças desde que se iniciou nas caçadas em 1987. A confissão é feita de forma velada, ou seja, fora do inquérito policial que abrange apenas um período entre agosto e dezembro de 2016.

O inquérito elaborado pelo Ministério Público Federal é minucioso. Cada caçada realizada neste período é objeto de uma denúncia. A primeira delas refere-se a evento realizado na Fazenda Cacau, em Porto Acre, entre os dias 26 e 27 de agosto (sexta-feira e sábado) de 2016.

A caçada é combinada no dia 24 com um homem identificado como Cacau, supostamente dono da fazenda, interessado no abate de uma onça que teria devorado carneiros, um bezerro e um potro de sua propriedade. Cacau diz que tem um trator trabalhando na área e a onça pode ter se evadido. Mas, Téo refuta, diz que “ela gosta de zuada”. Cacau libera a caçada e Téo anuncia que vai levar tocar a cuíca para atrair a onça.

CACAU: Tem dois tratores trabalhando lá perto. Não vai virar nada.

TÉO: Por que tu acha?

CACAU: Porque faz zuada, né. O trator tá trabalhando, você acha que ela

vai ficar?

TÉO: Elá tá andando não é na área da sede?

CACAU: É. O trator quebrou ali já atrás da roça, por ali, Quebrou a taboca

ali. Eu não liguei uma coisa com a outra. Quando eles vieram, aí o capataz

aproveitou, fui lá ontem. Aproveitou e mandou quebrar lá atrás da roça.

TÉO: Mas não tem nada a ver não. Que ela gosta da zuada de trator. Não

quer que eu vá, eu não vou não.

CACAU: Não. Não é que eu não queira. Eu não quero é perder tempo, fazer vocês perder tempo.

TÉO: Não, mas não perde tempo não. A gente dá uma volta atrás de uma

coisa, atrás de outra (incompreensível) amanhã à tarde.

CACAU: Então tá.

TÉO: Depois do meio-dia, pra frente, eu vou, que eu vou levar a cuíca e vou tocar ali, né. Naquela área. Ela tá andando pro fundão, pra área da Marilza,ou é ali mesmo pra sede?

CACAU: Não. Antes de quebrar a taboca ali, ela tava andando ali na sede.

Pegou um bocado de carneiro, pegou um bezerro em desmame e um

potrinho, o potro melhor que eu tinha.

TÉO: Eu vou tocar cuíca, a partir de seis e meia da noite, umas três horas.

Ela chegando ali, ela vai. E os trator, ela gosta da zuada.

Vitória da onça

Pelo menos desta vez a onça levou sorte. Mas a caçada na Fazenda Cacau rendeu seis porcos-do-mato ou catetos (Pecari tajacu) e 13 capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris). Nas demais caçadas que são objetos deste inquérito, porém, a onça é o animal mais visado e fotografado. Pelo menos um cachorro é sacrificado ao ser golpeado no pescoço pelas garras do felino.

Além de Téo, a denúncia inclui Gilson Dória de Lucena Júnior (médico), Sinézio Adriano de Oliveira Júnior (servidor do Poder Judiciário), Gilvan Souza Nunes (agricultor), Gisleno José Oliveira de Araújo Sá (agente penitenciário), Manoel Alves de Oliveira (eletricista) e Sebastião Júnior de Oliveira Costa.

Em apenas três meses de monitoramento, foram registrados 11 episódios de caçadas, e apenas neste período foram mortos pelo bando, cerca de oito onças pintadas, 13 capivaras, 10 catetos e dois veados mateiros.

A pena para cada caçada varia de um a três anos de prisão e pagamento de multa com a agravante de ser praticada em domingos e feriados e se o animal está ameaçado de extinção, caso da onça pintada.