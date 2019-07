O novo governo parece um barco a vela navegando contra o vento. O governador Gladson Cameli (Progressista) tem suas limitações para conduzir o Estado nesse mar de problemas como qualquer um teria. A ansiedade para ver a máquina funcionar, principalmente Segurança e Saúde, mais atrapalha mais do que ajuda. Fica angustiado e transparece essa angustia para a população com críticas ao seu próprio governo. Não poupa nada nem ninguém.

A nova secretária de Saúde, dra. Monica Feres, por exemplo, já foi para a banha na frigideira. “A secretária pode ser engolida pelo sistema (já foi, é questão de tempo)”, revela o próprio governador. Diz também que, “tem secretário poste no governo” e que “o Judiciário está com medo e a violência não recua”. Os tucanos estão em guerra com ele por causa do Paulo Wadt. Nas suas costas aliados no Acre e em Brasília o criticam pela forma destemperada como conduz a política. Os deputados reclamam o tempo todo. O governador se defende culpando a todos pela pressão por cargos no governo.

Como marujo Gladson leva seu barco contra o vento. Navegar “cochado ou à bolina” é possível, mas dá um belo trabalho: demora-se cerca de quatro vezes mais para percorrer um trecho do que quando se está a favor do vento!

. O que ninguém do andar de baixo quer ver agora é uma briga entre os Poderes Executivo e Judiciário por conta da violência, cujos assaltos e roubos se alastram pela cidade de Rio Branco.

. Quem faz as leis não são os juízes, são os deputados federais e senadores!

. Os magistrados só aplicam no cotidiano.

. Deputados e vereadores também fazem leis!

. As mortes diminuíram é bem verdade, mas nunca se viu criminosos invadindo bairros para caçar inimigos assustando a população.

. É o fim dos tempos!

. É nada, falta muito ainda!

. Cinco vereadores na Câmara Municipal estão pedindo asilo político no PSB da prefeita Socorro Neri.

. Numa chapa dessas só dois escapam, e olhe lá!

. Consta que a pastora Sandra Asfury renunciou ao mandato antes que a Justiça Eleitoral lhe cassasse por conta da mudança de sigla.

. É o que acontece com um político quando muda, o mandato é do partido e não do parlamentar.

. O governo vai fazer chover dinheiro nesse mês de julho para alegria do comércio, das igrejas e dos bancos (para os que estão encalacrados no limite e cartão e crédito).

. Quem anda gerando emprego temporário nesse verão é a prefeitura e não o Estado, professor Marcolino!

. As obras de recuperação da BR-317 começaram para valer!

. Quem vai participar do aniversário de Brasiléia todo cuidado é pouco, máquinas pesadas na pista.

. Hoje, noite gospel na cidade!

. Sexta, sábado e domingo o carnaval fora de época.

. Comenta a Maria Rosa:

. “Deveria ser o contrário para limpar os capetas que ficam incrustrados nos becos depois da farra”.

. “Tipo a Quaresma que vem depois do carnaval”.

. O governador Gladson deveria ouvir mais o seu líder na Assembleia, deputado Luís Tchê.

. A experiência conta muito!

. Bem lembrado:

. O PDT começa a articular nomes para a disputa em todos os municípios do Acre; em Rio Branco já tem uma nova sede na frente da Prontoclínica.

. Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), um dos mais bem avaliados em todo o Estado, começa o verão com muitas obras na cidade.

. Vencê-lo nas urnas ano que vem será uma tarefa quase impossível.

. Bom dia!