“Membros de facções estão exigindo vagas em creches para seus filhos”, diz vereador

O Calçadão da Gameleira, em Rio Branco esteve completamente lotado na noite deste domingo, 30, durante o encerramento do Arraial Cultural. Este ano a festa teve como tema “Festança e tradição, de geração pra geração”. O evento realizado de 27 a 30 de junho chegou à sua 20ª edição tornando-se uma tradição no calendário cultural da capital acreana.

Organizado pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a expectativa foi superada. “Reunimos com a equipe e decidimos realizar. Nós do governo do Acre não podemos deixar a população no mês junino sem essa festa. Temos responsabilidade com a cultura e agora estamos tendo um resultado muito gratificante”, avalia o presidente da FEM, Manoel Gomes, o Correinha.

O Arraial Cultural conquistou principalmente as famílias acreanas, que se reuniram para acompanhar a festa. Jane Mariza enalteceu o maravilhoso clima presente entre todos. Foi primeira vez que ela participou de um arraial na Gameleira. “Achei fantástico. Até minha mãe, que tem 84 anos foi. Arraial é cultura pras crianças, pros idosos, pra todos, nos dando essa oportunidade de resgatar o valor da nossa cidade. E olha como tem gente aqui, a família tá até perdida”, conta.

A última noite do Arraial Cultural contou ainda com a apresentação da Quadrilha da Terceira Idade do Sesc. Tradicional no estado, os participantes levaram alegria e muito gingado para o público. E comida não faltou. A praça de alimentação era o espaço mais lotado, para felicidade dos empreendedores e clientes, que movimentaram a economia. A realização do Arraial Cultural contou ainda com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, Sebrae, Seinfra e Polícia Militar.