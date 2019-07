MEC abre novas inscrições para o Programa de Bolsa Permanência 2019

O governo do Estado irá antecipar o pagamento de julho e de metade do 13° salário dos servidores públicos. Serão investidos nas folhas de pagamento mais de R$ 362 milhões. A medida foi anunciada pelo governador Gladson Cameli. Segundo ele, a proposta é fomentar ainda mais a economia durante os dias de realização da Expoacre. O evento será realizado entre os dias 27 de julho e 4 de agosto no Parque de Exposições Wildy Viana.

O governador determinou ainda, que o pagamento da 6ª parcela referente à metade do 13° de 2018, que não foi pago na gestão anterior, será antecipado para o dia 19 de julho. Cerca de 2.460 servidores serão beneficiados. “Importante destacar que o governo vai honrar com o pagamento de todos os funcionários referente à segunda parcela do 13°. Até agora, 24 mil servidores receberam os valores referentes à segunda parcela. Com a divulgação deste cronograma, o governador reforça a política de valorização desses trabalhadores”, salientou a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice de Araújo.

O pagamento dos demais servidores do Estado será efetivado de acordo com o cronograma estabelecido no início do ano, sendo finalizado em outubro.

Outra novidade será o adiantamento da primeira parcela do 13° deste ano, que estará na conta do funcionalismo público no dia 26 de julho. De acordo com os valores estimados pelas secretarias de Planejamento e Gestão e de Fazenda, somente com este adiantamento será investido em torno de R$ 95 milhões.

As alterações na folha de pagamento já estão em andamento. Desde o início do ano, a remuneração vem sendo feita no último dia útil do mês. Especificamente, neste mês, o recurso estará disponível na conta bancária do funcionalismo público a partir do dia 26. Serão, em média, R$ 260 milhões pagos a todos os servidores de carreira, comissionados, contratos temporários, aposentados e pensionistas.

Os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outras.

“Assumimos o compromisso de valorizar os servidores públicos e honrar com o pagamento sempre em dia. Agora, vamos antecipar o pagamento para que os servidores tenham a oportunidade de aproveitar a maior feira de negócios e entretenimento do nosso estado. O adiantamento do 13° é uma forma de demostrar respeito do nosso governo com quem trabalha. Sozinho eu não consigo, eu preciso da ajuda de todos os servidores”, disse o governador.