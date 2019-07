Líder do B13 solto há 5 dias é preso com armas de fogo, na Capital

“Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos”. A frase da poetisa Cora Coralina, gravada num grande mural no início do saguão, evidencia o clima harmônico e alegre que permeia os corredores da escola José Sales de Araújo, no conjunto Universitário.

Uma grande festa foi promovida pelos gestores da instituição, por ocasião dos seus 30 anos de fundação, neste sábado, 29, com a participação do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.

A escola tem pouco mais de 470 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e está entre as mais bem ranqueadas no Índice da Educação Básica, o Ideb, com nota 6,0, enquanto que a meta para a escola era de 5,7.

Na visita, Gladson Cameli anunciou a construção, ainda este ano, do anfiteatro para atividades diversas. “Quem quer ser piloto aí? E quem quer ser governador?”, brincou ele com as crianças, depois de ter sentado no pátio, numa interação simples, porém, cheio de significado para os meninos e meninas e para os cerca de 40 servidores, entre professores e corpo técnico.

“Quero falar às crianças sobre a importância que é resgatar o amor à pátria e aos nossos mestres, lembrado que estudei na escola São José, lá em Cruzeiro do Sul e tratávamos nossos professores como se fossem nossos pais e as nossas mães”, ressaltou, em tom emocionado.

O governador frisou que o primeiro semestre de sua gestão termina neste sábado, reafirmando que a sua gestão está trabalhando para melhorar os índices educacionais.

Conforme a gestora da escola, Deusimar Dankar, a presença do governador na festa de 30 anos simboliza muito para as crianças, os seus pais e a equipe escolar, uma vez que mostra o compromisso da atual administração estadual com a Educação. “Estamos muito felizes de recebê-lo aqui e agradecemos pelo empenho de anunciar a construção do anfiteatro da escola”, disse.

Como filha de José Sales de Araújo, a atual secretária estadual de Planejamento e Gestão, Maria Alice de Araújo, ainda era presidente da já extinta Companhia de Habitação do Estado do Acre no governo Flaviano Melo, quando a escola foi fundada. Trinta anos depois, ela volta para a sua festa com o sentimento de gratidão. “Estou muito feliz por esse dia”, disse.