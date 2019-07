Laércio da Farmácia assume mandato na vaga de Sandra Asfury

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, participou na manhã desta segunda-feira, 1, no auditório da Prefeitura, da solenidade de entrega de prêmios para mais oito contribuintes inscritos no Programa Nota Premiada-2019. Cada ganhador recebeu um cheque no valor de R$ 1 mil cada, correspondente a etapa do mês de maio.

Os sorteios do Programa Nota Premiada são realizados mensalmente pela Loteria Federal, sendo que o do mês de maio, ocorreu no dia 27. As pessoas que estiverem cadastradas no Programa concorrem às premiações mensais durante todo o ano, mais um prêmio de R$ 10 mil e um veículo 0 km, que a Prefeitura vai sortear em dezembro.

Durante a solenidade a prefeita Socorro Neri agradeceu a equipe do núcleo econômico da Secretaria de Finanças pelo empenho em divulgar o programa e destacou a importância do envolvimento da população para o incremento da arrecadação na capital acreana. “Esse ano optamos em fazer, como estratégia, entregas mensais. São oito prêmios do Nota Premiada. É um momento que nós podemos agradecer às pessoas que estão tendo essa atitude cidadã de participar do programa e ao mesmo tempo divulgar para que mais pessoas participem”, sublinhou.

A prefeita lembrou que para nossa cidade continuar melhorando precisa de arrecadação e que o município possui uma capacidade muito grande de arrecadação, mas que ainda não está conseguindo chegar lá.

“Se a população participar e entender que é preciso pedir nota fiscal de todos os serviços que realiza, ela vai estar ajudando para que o município possa fazer mais operação tapa-buraco, manter as vias em melhor estado, cuidar melhor das creches, das unidades de saúde dos cemitérios, dos parques, um leque de atribuições sobre a responsabilidade do município. E, para fazer bem essas atribuições, o município precisa arrecadar. Daí a importância do Nota Premiada. No final do ano essas pessoas continuam concorrendo a premiações ainda melhores”, disse a prefeita.

O aposentado Jorge Rodrigues da Costa, falou que antes, os sorteios ocorriam uma vez por ano e ele não levava muito a sério. “Quero dizer ao povo que compra, que presta serviços em áreas diversas, que, eu não acreditava. Hoje, eu passei a acreditar. Minha mensagem para as pessoas é que valorizem o programa e comecem a pedir notas. Quem não pedia notas comece a pedir, é real, acontece e eu fiquei muito grato pela permissão”, observa.

Edson Rigaud, secretário de Finanças de Rio Branco, ressaltou a importância de se pedir nota fiscal como um ato de cidadania, ação que também eleva a arrecadação municipal e proporciona mais serviços ao cidadão, pela Prefeitura. “O Programa Nota Premiada está alcançando excelentes resultados. Saímos de 10.000 cupons para 25.000 cupons em 3 meses, a população está percebendo, que de fato, ele é sério, ele acontece, e os prêmios são entregues. Nós ampliamos a quantidade de prêmios. A estratégia da prefeita de aumentar o valor da premiação e promover sorteios mensais foi muito a certada”, destacou.

A emissão da nota fiscal é uma obrigação do prestador de serviços, e o programa estimula os contribuintes a pedirem a nota e assim reduzir a sonegação. Nós estamos num momento de retração econômica muito forte e esse programa é uma tentativa de equilibrarmos esse momento de dificuldade”.

A prefeita Socorro Neri fez a entrega dos cheques aos ganhadores e destacou que todos ganham com a ação. “À medida que a Prefeitura arrecada mais, ela tem condições de fazer mais pela população de Rio Branco. Nós ganhamos todos ao exigir a nota fiscal, ao exigir que nosso CPF seja colocado na nota”.

COMO PARTICIPAR – Qualquer pessoa pode concorrer aos prêmios do Programa Nota Premiada, basta acessar o site do programa e fazer o cadastro, no endereço eletrônico (https://e-nfs.com.br/notariobranco/portal). O prestador de serviços ao solicitar a emissão de uma nota fiscal identificada com o CPF do contratante do serviço será gerado um cupom eletrônico em favor do contribuinte cadastrado.

No caso de eventual impossibilidade da emissão da nota fiscal eletrônica na hora, o prestador poderá emitir um Recibo Provisório de Serviços (RPS) e tem até 10 dias para emitir a nota. As notas fiscais de serviços geram cupons para concorrer aos sorteios durante o ano, mas lembre-se, é importante está em dia com a Fazenda Municipal.

GANHADORES DO MÊS DE MAIO