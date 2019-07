Jovem que perdeu o pai vítima de explosão quer indenização

A Prefeitura de Brasileia segue realizando investimentos em serviços de saúde de qualidade para a população do município. No sábado, 29, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do ex-senador Jorge Viana, vereadores e secretários inauguraram a Unidade Básica de Saúde Antônio Corrêa, no quilômetro 19, comunidade Quatro Bocas, na zona rural do município.

A unidade vem somar à série de investimentos na atenção básica de saúde, realizados pela equipe da prefeita Fernanda Hassem em Brasileia desde o início de sua gestão. O equipamento está dentro dos padrões de qualidade e acessibilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e representa mais um avanço dentro da política de descentralização dos serviços de saúde no município.

“Hoje é um dia muito alegre para a gestão e comunidade aqui do km 19. A nova unidade de saúde não deixa a desejar em nada comparada as UBSs dos grandes centros, teremos uma equipe técnica qualificada para realizar atendimentos médicos e de enfermagem. Deixo aqui minha gratidão a todos os envolvidos em especial ao nosso ex-governador e senador Jorge Viana que é o autor da emenda parlamentar que possibilitou a construção dessa unidade”, destacou Fernanda Hassem.

As UBSs são a porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS), e precisam ser estruturadas e qualificadas para atender a população. Raimundo Nonato (Coco) afirma que o espaço qualifica ainda mais a Atenção Básica, resultando num atendimento mais humanizado para a população do Km 19 e comunidades vizinhas. “Isso é um sonho de 30 anos, quando o senhor Antônio Corrêa e meu pai, Chico Macaco, batalhavam em busca de trazer saúde e educação para os moradores do ramal. Hoje concretizamos um sonho que trará benefícios para diversas gerações, parabéns prefeita Fernanda Hassem, senador Jorge Viana e a todos os profissionais”, ressaltou Raimundo Nonato.

Para a conclusão da UBS Antonio Corrêa, a Prefeitura de Brasileia recebeu emenda parlamentar do senador Jorge Viana no valor de R$ 408 mil. Além da prefeita e dos secretários, vereadores, senador a solenidade de inauguração da obra contou com a presença da deputada estadual Maria Antonia.

O autor da emenda, ex-senador Jorge Viana, destacou a importância da unidade de saúde na zona rural e do momento que o município está vivendo. “O posto está todo equipado e teve uma participação fantástica da população e dos vereadores de cinco partidos, é isso que está faltando no Brasil e no Acre, a união das pessoas, fazer política para todos beneficiando a população caso contrário os trabalham não vão para frente. Quero cumprimentar a Fernanda pelo trabalho que têm realizado em Brasileia e toda a equipe”, finalizou Jorge Viana.

