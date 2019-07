Ifac abre 74 vagas em processo seletivo para cursos superiores em Xapuri

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está ofertando 74 vagas para cursos superiores no campus Xapuri. As inscrições serão realizadas entre os dias 03 e 05 de julho, através do site https://selecoes.ifac.edu.br. As vagas são para os cursos de Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Agroindústria.

Para se candidatar a uma vaga, é preciso já ter concluído o Ensino Médio e ter realizado, ao menos, uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 a 2018.

A classificação dos candidatos será de acordo com a somatória das notas obtidas nas provas do Enem de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Redação.

Para conferir o edital completo, basta acessar o site do Ifac (https://portal.ifac.edu.br).

Resultado

O resultado preliminar da seletiva será divulgado no dia 08 de julho. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso deverão apresentar documentação no dia 09 de julho. O resultado final e convocação para matrícula será apresentado no dia 10 de julho.

Os candidatos aprovados em 1ª chamada deverão efetuar matrícula entre os dias 11 e 12 de julho, conforme previsto em edital.