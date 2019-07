Governo do Acre quer apresentar “novo” avião e helicóptero antes de setembro

O deputado Roberto Duarte (MDB) repercutiu as declarações do governador Gladson Cameli que afirmou ter uma “Mafia da Água” que atua no Depasa. Segundo o parlamentar, um ofício será enviado ao Ministério Público do Acre para que tome providências em relação ao as falas do chefe do executivo na imprensa.

O emedbista destacou que essa não é a primeira vez que Gladson expõe uma situação desse tipo. “Recentemente o governador falou do cartel na saúde e não vimos nenhuma ação por parte do estado. Então vamos oficiar o Ministério Público”, disse.

O parlamentar espera uma resposta do órgão fiscalizador sobre o assunto, mas também elogiou o governador com relação a garantia dada que 50% do 13º salário dos servidores será antecipado já neste mês. “Quero parabenizar o governador pela sua posição nesse caso, dessa antecipação do dinheiro dos servidores. O governo tem ouvido os anseios da Aleac. Eu mesmo pedi isso aqui já que o governador tinha afirmado que já tinha o dinheiro do décimo garantido”, pontuou.

O deputado também destacou a convocação dos 500 concursados da área de segurança, mas lembrou que “existe a promessa do governador de chamar o cadastro de reserva. Espero que o governador cumpra”.