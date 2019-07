Gladson Cameli agrada “gregos e troianos” ao anunciar antecipação do 13º salário neste mês

O governador Gladson Cameli conseguiu agradar a todos os setores da sociedade ao anunciar o pagamento de metade do 13º salário dos servidores públicos ainda neste mês de julho.

Além de promover a alegria de todos os servidores do governo acreano, Gladson também agradou o setor do comércio, que em tempos de crise, enxerga na antecipação, mais dinheiro circulando, o que representa mais gastos da população e, consequentemente, mais arrecadação no setor.

Em uma nota divulgada na noite desta segunda-feira, 1, a Associação Comercial do Acre (Acisa) parabenizou o governador pela decisão, lembrando que serão movimentados 362 milhões de reais no fim deste mês.

Celestino Oliveira, presidente da Acisa, classificou como louvável a atitude de Gladson. “Esta notícia foi de fato animadora para o início do segundo semestre, pois, não contávamos com esta receita para aquecer o comércio no meio do ano. Nós, enquanto representantes da classe empresarial continuamos otimistas no que diz respeito à economia do estado. Atitude bastante louvável do governador em tomar esta decisão nesse momento”, disse.

Impacto na Expoacre

Com a antecipação de metade do 13º salário e o pagamento dos salários de julho antes do início da Expoacre, como também já anunciou Gladson Cameli, deve beneficiar a maior feira de negócios e entretenimento do Acre, que acontece de 27 de julho a 02 de agosto.

A feira, que teve sua duração diminuída no último ano da gestão passada e teve a mais fraca cavalgada de todos os anos em 2018, parece ter ganho fôlego extra no governo Gladson Cameli, que, já afirmou que tanto ele quanto os secretários vão despachar de dentro do Parque de Exposições durante o evento.

Se inspirando no sucesso das feiras agropecuárias no estado vizinho de Rondônia, a intenção do novo governo é, promover, além de uma grande festa, a realização de negócios durante a Expoacre.