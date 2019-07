“Delírio coletivo?”: alunos questionam paradeiro de ônibus climatizados que iriam circular 

No dia 6 de maio deste ano, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, comemorou a entrega, por parte da prefeitura da capital, por meio da RBTrans, de ao menos quatro ônibus climatizados que iriam atender a comunidade local, principalmente estudantil, nas semanas seguintes.

Ocorre que quase dois meses depois, os coletivos ainda não entraram em circulação. À época, o DCE foi informado que dos seis carros previstos (todos com ar condicionado), quatro já estavam nos últimos detalhes para circulação. “Esses ônibus representam uma grande conquista para aqueles que lutam por um transporte público melhor. O DCE sempre defendeu ônibus com ar condicionado no conselho de transporte”, escreveu o Diretório em publicação.

Agora, os estudantes querem saber onde estão os ônibus. Para isso, eles usaram o perfil de uma rede social destinada aos acadêmicos da instituição. “Gostaria de saber se os ônibus sanfonados e com ar condicionado que iam pra linha da Ufac realmente existem ou se foi só um delírio coletivo”, questionou um estudante anonimamente. “Delírio coletivo, certeza”, respondeu um aluno. “Existem, mas não estão circulando”, comentou outro internauta.

Procurado pelo ac24horas, o presidente do DCE da Ufac, informou que os ônibus prometidos estão parados na garagem do consórcio Via Verde e a prefeitura ainda não tem previsão de colocá-los para circular. “Existem ônibus articulados parados na garagem prontos para entrarem em circulação. Eles iriam atender a Universidade, porém, devido a um plano de atender linhas troncais, esses ônibus vão atender somente do terminal central ao terminal da Ufac”.

Segundo Richard, o que está atrasando a colocação desses coletivos em circulação é a definição desse plano. “Eles estão prontos e a prefeitura não coloca para circular”. De acordo com o presidente do DCE, a prefeitura alega que ainda está em fase de planejamento estratégico, por isso a demora para os coletivos entrarem em circulação. “Mas continuamos cobrando para que os ônibus comecem o atendimento o mais rápido possível”, afirmou.