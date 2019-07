Criminoso rouba carro, capota, ameaça PM e acaba baleado

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Tchê (PDT), demonstrou está mais alinhado com o governador Gladson Cameli após as tratativas das últimas semanas após acenar o abandono na função na casa legislativa. Nesta terça-feira, 2, o parlamentar destacou a entrevista coletiva da secretária de saúde, Mônica Feres, que era chamada de “mudinha”. Segundo ele, a gestora da pasta o deixou surpreso com o levantamento apresentado a imprensa.

“Ela decidiu fazer a coletiva com o objetivo de dar o diagnóstico da nossa saúde e muitas coisas me surpreenderam. O Pró-Saúde está sendo tratado, o governo está trabalhando para não demiti-los. Segura pelo menos mais esse ano para deixar as pessoas tranquilas. O segundo ponto é que ela disse que a mão de obra do nosso Estado é muito qualificada com muitos profissionais e que talvez a solução seja a realocação de locais. O que mais me chamou atenção são os equipamentos que temos disponibilizados no Estado que segundo ela nem no Distrito Federal tem. De pronto ela descartou a terceirização da saúde. Ela diz que a saúde de alguma forma já é terceirizada já que existe vários convênios com laboratórios, mas com as pessoas da saúde, com a humanização, realocando pessoas, ela tem certeza que as coisas podem melhorar muito”, disse o líder, enfatizando que a secretária afirmou que o Acre não utiliza o Sistema Único de Saúde e que de janeiro a abril deste ano o Estado perdeu R$ 600 mil em recursos e que o Acre é o único Estado que gerencia UPAs, sendo que é de responsabilidade das prefeituras.

Tchê revelou que tem conversado muito com o governador Gladson Cameli. “Eu não vejo problema no governador. Eu vejo problema em algumas pessoas que não estão conseguindo atender as demandas. As coisas não andam Todo mundo sabe das conversas que tivemos, mas parece que as coisas não desenrolam, mas temos tempo para consertar isso ainda”, disse Tchê destacando o Programa Olhar Digital, da Secretaria de Educação, visto como “algo positivo”.

Tchê ainda destacou que “não consigo ver problema no governo de Gladson Cameli” ao falar das agendas do governador no interior disponibilizando recursos e também sobre o adiantamento do 13º salário dos servidores. “Eu não lembro que em outros governo aconteceu isso. Eu não consigo ver problema no governo Gladson Cameli, eu vejo problema por baixo das coisas”, pontuou.