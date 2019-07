Acreanos poderão apreciar eclipse solar nesta terça-feira (2)

A partir das 14 horas (horário local) acreanos poderão assistir ao eclipse solar que vai atingir a América do Sul nesta terça-feira (2). Por aqui, o fenômeno poderá ser visto de forma parcial. Em Rio Branco, 32% do eclipse poderá ser apreciado pelos moradores que também serão agraciados pela passagem da lua na frente do sol. Esse momento deve durar cerca de 1h40.

O raro eclipse solar total vai atingir o Chile e a Argentina. Nestes países vizinhos a Lua vai bloquear os raios solares e, por quase 2 minutos, só será possível ver a coroa do Sol.

A previsão é de que o eclipse comece às 16h (horário de Brasília e às 14h horário do Acre).

O fenômeno será acompanhado no Observatório La Silla, o primeiro do Observatório Europeu do Sul (ESO) construído no Chile. O próximo eclipse do sol ocorrerá no Brasil em 2045.