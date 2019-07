Sena Madureira sedia abertura do Campeonato Estadual de Futsal 2019

Equipes de 10 municípios acreanos estiveram em Sena Madureira no último final de semana para participar da abertura do Campeonato Estadual de Futsal 2019 da primeira divisão. O time senamadureirense é o atual campeão estadual e estreou com vitória, vencendo de 4×1 sobre o time de Brasiléia. O prefeito Mazinho Serafim falou da alegria em sediar um evento de grande importância na área esportiva do Acre.

“Para mim é uma satisfação enorme receber todas as equipes em nosso município. Agradeço todos os envolvidos que nos ajudaram a sediar esse campeonato. Sena é o atual campeão e isso reflete nosso empenho muito forte no esporte. Vamos trabalhar agora para manter esse primeiro lugar, porque o esporte é um dos nossos projetos de grande incentivo aqui na cidade”, explicou Mazinho.

Uma bela homenagem ao professor Hermano Filho, ícone do esporte de Sena e reconhecido em todo o Acre, foi realizada durante a cerimônia de abertura dos jogos. Hermano faleceu em fevereiro deste ano, aos 57 anos e deixou um grande legado ao esporte do município. Quem também abriu o campeonato no município foi a deputada estadual Meire Serafim (MDB). Grande incentivadora do esporte no estado, a parlamentar cumprimentou os visitantes e garantiu apoio a prática esportiva. “Acredito que através do esporte podemos salvar vidas, por isso, contem comigo”, afirmou.

A abertura oficial do campeonato foi realizado pela Federação Acreana de Futsal (FAFS), com apoio da Prefeitura de Sena através da Gerência de Esportes . “É uma grande satisfação realizar esse campeonato com abertura em Sena Madureira, um município que tem nos apoiado e dado todo o suporte necessário para o incentivo do esporte, principalmente o futsal”, disse o presidente da federação, Sérgio Luiz.

No decorrer da semana, a prefeitura construiu mais uma arquibancada na quadra que sediou a abertura dos jogos, tudo para dar ainda mais conforto às equipes e ao público que prestigiou o evento. “É muito bom jogar em casa, apesar de não ser um campeonato fácil, temos uma boa equipe e buscaremos o bicampeonato”, falou o goleiro e capitão do time de Sena Madureira, Estéfeson Chaves.

Além do público, que compareceu em grande número na quadra de esportes, estiveram presentes na primeira rodada dos jogos autoridades do município, como vereador Dos Anjos, o vice-prefeito Gilberto Lira, secretário municipal Milton Pinheiro e toda a equipe da gerência de esporte da prefeitura, na gestão de Ecinairo Carvalho, que viabilizou a realização do evento .