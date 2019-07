MP vai investigar quatro postos de combustíveis em Rio Branco

“Para nós contadores, assim como para as empresas que prestamos serviço, eventos como esse são essenciais, pois adquirimos cada vez mais conhecimento e nos atualizamos das mudanças constantes na legislação”. Essas são palavras da contadora Valéria Patrícia Andrade, da Laminados Triunfo.

Patrícia foi uma das dezenas de pessoas que participaram, na tarde da última sexta-feira, 28, na sede da FIEAC, do “Encontro com contadores e empresários”, realizado por meio de uma parceria entre Federação das Indústrias do Acre, Conselho Regional do Contabilidade (CRC-AC) e Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) da CNI.

O evento contou com palestras de dois especialistas da área: o advogado tributarista e conselheiro do CRC-AC, Cil Farney, e o contador, conselheiro do CRC-SP e consultor da Confederação Nacional da Indústria, Niveson Garcia.

Farney, que foi primeiro palestrante, falou sobre tributos para a indústria, tratando sobre especificidades, metodologia, leis de incentivo e mudanças recentes. “Passamos aos presentes que o ICMS é um imposto que gera crédito nas aquisições e detalhamos todo esse procedimento. A ideia foi esclarecer para que não haja perda de valores por deixar de aproveitar um crédito de ICMS naquilo que a legislação já permite utilizar”, acrescentou.

O advogado tributarista ressaltou, ainda, que as empresas precisam estar atentas às constantes mudanças na legislação. “É importante que os empreendedores contratem boas consultorias de contadores registrados no CRC, que sejam especialistas na área tributária. Incentivamos também muita leitura aos contadores, levando em consideração que as leis mudam a todo instante. Hoje o ICMS no Acre tem pouca informação, é muito incipiente, e é necessário buscar sempre se aprofundar nessas questões”, frisou Farney.

Já o contador, conselheiro do CRC-SP e consultor da CNI, Niveson Garcia, palestrou sobre o “Bloco K – controle da produção e do estoque SPED-EFD”, que, segundo ele, é uma obrigação para todas as empresas industriais e cria uma burocracia a mais para os empreendimentos deste segmento.

“No entanto, é um controle necessário, que faz parte do projeto SPED, que começou em 2007 e, até 2022, irá atingir as indústrias. Por isso viemos com essa proposta, dentro do programa ‘Encontro com contadores’, em que trazemos discussões relevantes para a indústria e para os contadores. No Bloco K, as empresas vão ter que mostrar como elas fazem seu processo produtivo”, detalhou Garcia.

O consultor também enalteceu a parceria entre CNI, FIEAC e CRC para discutir e esclarecer temas essenciais que impactam as indústrias. “Essa associação dessas instituições é fundamental, tendo em vista que ao lado de todo empresário sempre tem um contador. Abordamos questões importantes para os profissionais contábeis e, consequentemente, para o setor industrial. É necessário sempre qualificar o nosso principal apoiador, que é o contador”, assinalou.

