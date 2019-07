Liderança do Comando Vermelho foge correndo após audiência em Cruzeiro do Sul

Não selecionados podem ingressar na lista de espera

A segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) será divulgado amanhã (02), de acordo com o cronograma do processo seletivo. Todos os candidatos podem consultar se foram selecionados no site do Prouni ou nas instituições de ensino superior em que realizaram a inscrição. Os pré-selecionados devem comparecer na Instituição de Ensino Superior (IES) para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição entre os dias 2 a 8 de julho.

Caso o estudante não tenha sido contemplado na segunda chamada, é possível ainda obter uma bolsa de estudo pelo Prouni ainda para o segundo semestre por meio da lista de espera, que estará disponível para manifestação de interesse nos dias 15 e 16 de julho de 2019.

Entre 19 e 22 de julho, os candidatos que tenham manifestado interesse em participar da lista de espera do Prouni deverão comparecer às IES e entregar a documentação pertinente para comprovação das informações prestadas na inscrição e participação em eventual processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso.

Sobre o Prouni

O Prouni é um programa do governo federal que oferta bolsas de estudo para universidades particulares do Brasil. São bolsas de 50% e 100% distribuídas duas vezes ao ano para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio na rede pública de ensino, ou na rede particular, na condição de bolsista integral. Também é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter renda per capita familiar máxima de três salários mínimos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil