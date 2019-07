Governo do Acre quer antecipar metade do 13º salário de servidores para julho

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, afirmou que a sua administração dará todo o suporte necessário para as demandas do ensino especial, melhorando o atendimento de crianças que necessitam de um serviço à altura de suas necessidades.

Com a primeira-dama, Ana Paula Cameli, ele esteve na festa junina do Centro de Ensino e Reabilitação Especial Dom Bosco, participando do ‘Arraial do Dom’, neste sábado, 30. O chefe do Executivo acreano ouviu cada um dos pais e servidores do colégio, se sensibilizando com cada história contada.

“O governo apoia e atenderá aos pedidos de melhorias [no colégio] dos pais dessas crianças. Entendemos que elas merecem ser atendidas nos seus anseios, assim como os servidores, e faremos o que for possível para oferecer condições para um trabalho que corresponda com as necessidades dessas crianças queridas”, ressaltou Gladson Cameli.

O arraial do Centro Dom Bosco, ao mesmo tempo que serve de interação entres estudantes, pais e educadores, também tem como objetivo arrecadar recursos para a construção de um ‘jardim sensorial’. A ideia é que depois de pronto esse espaço sirva de lazer e ao mesmo tempo de estímulo para que os alunos tenham contato com a natureza, explorando os seus cinco sentidos.

A primeira-dama esteve com os profissionais da área de Educação e Saúde, já que no mesmo colégio os estudantes são atendidos também com serviços como fisioterapia e psicologia. Ana Paula elogiou o trabalho dos profissionais, classificando-o de muito importante para toda a comunidade.

“O esforço dos servidores em desenvolver educação e saúde com crianças e jovens, e o apoio que prestam aos pais e familiares no dia-a-dia, é digno de elogios. Por isso, só tenho que parabeniza-los e apoiá-los no que for preciso. Quando vemos esta festa linda, percebemos que tudo que fazem aqui é feito com muito amor. E isso é muito importante”, disse a primeira-dama.

Para Leuda Moçambique, mãe da jovem Katriny Silva, que estuda há nove anos no Dom Bosco, a escola e o Departamento de Reabilitação têm sido importantes para o desenvolvimento de sua filha.

“Minha filha, desde que começou a ser acompanhada e a estudar no Dom Bosco, tem desenvolvido melhorias na fala, na postura, na comunicação e na coordenação motora. Em razão disso, sempre participo do Arraial do Dom”, diz a mãe. “A Katriny gosta muito da festa e sou muito grata a todos os profissionais pelo cuidado que eles têm com minha filha e com todos os alunos”, completa ela.

Pau de sebo, comidas típicas e a tradicional fogueira deram o tom da festa, que contou ainda com a apresentação da quadrilha com os alunos do centro, com bingos, trazendo a população para prestigiar o evento.