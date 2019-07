Gladson diz que medo do judiciário dificulta trabalho dos policiais no enfrentamento à violência

Durante entrevista na manhã desta segunda-feira, 01, à TV 5, o governador Gladson Cameli, ao ser questionado sobre a violência no Acre, deu uma declaração curiosa sobre o enfrentamento aos bandidos.

Segundo o governador acreano, sem citar nomes ou exemplos, muitas vezes os policiais têm medo de confrontar os bandidos por causa de membros do judiciário.

“Os nossos policiais que estão para nos proteger estão sendo presos por alguns membros do judiciário. Como é que fica essa situação? A pessoa que é do bem, que tá para nos proteger está sendo reprimido por membros do judiciário. Eu chamo atenção porque a população não pode pagar esse preço e nossas polícias precisam ser respeitadas, pois estão cumprindo seu papel de nos dá segurança”.

Gladson reafirmou que os índices de violência estão diminuindo, mas que é preciso fazer mais. “Veja exemplo de Cruzeiro do Sul, onde estavam matando de dia, em locais de grande circulação e os índices lá caíram quase 90%. A sensação de segurança vai vir quando a gente, e isso já começou, gerar emprego e renda e aquecer a economia por meio da construção civil”, disse Gladson.

O jornalista Washington Aquino lembrou do caso do policial que foi baleado ao evitar um assalto em uma loja de eletrodomésticos no último sábado. Dos quatro bandidos que participaram da ação e que foram presos, apenas um, o que fez o disparo, ficou preso. Os outros três foram soltos após a audiência de custódia, realizada neste domingo.