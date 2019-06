Suspeitos de atirar em PM em tentativa de assalto são presos

Policiais Militares do 3°Batalhão prenderam neste sábado (29), Antonio Carlos Saraiva Ferreira, 28 anos; Johnatan Souza da Silva, 24 anos; Adriano Mendes de Araújo, 21 anos; Geoveni Costa Almeida, 21 anos e Wilson Braga Aguiar, 23 anos, eles são os suspeitos de ferir com um tiro na perna o Polícia Militar F.S.S, de 39 anos, durante uma tentativa frustrada de assalto a Loja Gazin, na BR-364, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Após a ocorrência na loja, a PM recebeu a informação sobre a localização dos autores do crime, as guarnições se deslocaram até a Rua ETA II, no bairro Plácido de Castro. Foi feito um cerco no local e os policiais encontraram os suspeitos Antônio, Adriano, Johnatan. Em posse dos criminosos foi encontrado uma pistola calibre 9mm contendo três cartuchos intactos.

Johnatan confessou perante a guarnição policial ser o autor do disparo de arma de fogo que vitimou o Policial Militar e disse que estava em companhia de um indivíduo conhecido por Lucas que pilotava a moto no momento do crime e disse a localização aonde se encontravam os outros comparsa.

A guarnição foi até a rua Tucano e conseguiu prender Geovani e Wilson em posse de uma arma de fogo calibre 9mm, duas munições intactas, um colete balístico e uma bota idêntica que um dos autores usaram no crime.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Os envolvidos responderão pelos crimes de homicídio doloso na forma tentada, roubo qualificado com emprego de arma na forma tentada e associação criminosa.