Conheça o sítio arqueológico da Ryviera Maya, próximo a Cancún

Tulum encontra-se a 130 km de Cancún e é um dos pontos turísticos da Ryviera Maya.Foi um dos últimos sítios arqueológicos construídos na região e o único de frente para o mar. Suas muralhas demarcavam a área e servia de proteção e definição de sua área sagrada.

Ao visitar as entradas dos sítios arqueológicos o visitante encontrará nas suas entradas as plaquinhas explicativas com informações gerais e históricas das ruínas. Para quem desejar maiores sobre as ruínas, o parque oferece a opção de contratação de guias que acompanharão os turistas por todo parque. Ele cobram 10 dólares e falam inglês, espanhol e português.

Para quem gosta de tranquilidade e comodidade, chegar bem cedo, pois a partir da 9:30 chegam várias caravanas de turistas. A entrada custa 75 pesos e possui fácil acesso ao estacionamento. O lugar possui ótima acessibilidade com presença de rampas para acesso as ruínas

As praias públicas são maravilhosas possuem águas claras e esverdeadas. Algumas formam piscinas naturais, perfeitas para a prática de mergulho. À direita das ruínas, fica a praia de Santa fé. Mais adiante encontra-se a praia dos pescadores que oferece passeios de barco. A praia do paraíso é a mais movimentada e possui estrutura de restaurantes, barracas e sanitários. Dependendo da época do ano, a presença de sargazo no mar altera sua cor para marrom ou meio avermelhado.

Não deixe de visitar o Gran Cenote, a cerca de 3,5 km de Tulum. Cenote são poços de água formados por rios subterrâneos e revelados há milhares de anos pelo colapso de camadas de rochas calcárias. A gruta é perfeita para os amantes do mergulho porque possui um lago de água cristalina de profundidade de 10 metros e é iluminada naturalmente.